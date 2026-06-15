حذر مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي من خطورة منتخب الرأس الأخضر قبل المواجهة التي تجمع الطرفين في افتتاح مشوارهما ضمن منافسات كأس العالم 2026، مؤكداً أن المنافس يملك مقومات تسمح له بصناعة المفاجآت خلال البطولة.



وأوضح دي لا فوينتي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء أن منتخب الرأس الأخضر يضم عدداً من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، ويملك إمكانات فنية تستوجب التعامل معه بكل جدية، مشدداً على أن المنتخب الإسباني يركز بشكل كامل على المباراة الأولى دون الالتفات إلى ما بعدها.



وفي الجانب الفني طمأن المدرب الإسباني جماهير منتخب بلاده بشأن حالة لاعبيه، مؤكداً جاهزية جميع العناصر التي عانت من إصابات أو برامج تأهيلية خلال الأيام الماضية، وفي مقدمتهم لامين يامال ونيكو ويليامز، اللذان شاركا بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية الأخيرة.



وأشار إلى أن المنافسة بين اللاعبين على المراكز الأساسية، بما في ذلك مركز حراسة المرمى، تصب في مصلحة المنتخب وتمنح الجهاز الفني خيارات متعددة قبل انطلاق البطولة.



واختتم دي لا فوينتي حديثه بالتأكيد على أن المنتخب الإسباني سيتعامل مع البطولة خطوة بخطوة، واضعاً كامل تركيزه على مواجهة الرأس الأخضر التي تقام مساء اليوم (الإثنين) عند الـ7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا الأمريكية.