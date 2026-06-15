لقي جندي في الأمن السوري مقتله وأصيب ثلاثة آخرون اليوم (الإثنين)، في هجوم انتحاري نفذه تنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة الرقة شمال شرقي البلاد.



وصرّحت وزارة الداخلية السورية بأن قوى الأمن الداخلي أحبطت هجوماً إرهابياً نفذه عنصران من تنظيم «داعش» استهدف أحد مقار قيادة الأمن الداخلي في مدينة الرقة، موضحة أن العناصر الأمنية تصدت للهجوم، واشتبكت مع المهاجمين الانتحاريين، وتمكنت من تحييد أحدهما، بينما قام الآخر بتفجير نفسه بواسطة سترة ناسفة بعد محاصرته.



وأشارت الوزارة إلى أن التفجير أسفر عن مقتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي وإصابة ثلاثة آخرين، ونُقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مبينة أن الهجوم تم احتواؤه وإحباط أهدافه، فيما تواصل الأجهزة المختصة متابعة التحقيقات والإجراءات الأمنية المرتبطة بالحادث.



وذكرت وسائل إعلام سورية أن هجوماً استهدف حاجزاً تابعاً لقوى الأمن الداخلي بقذائف آر بي جي، قرب دوار جب الفرج في ناحية الشيوخ بمحيط مدينة عين العرب (كوباني) شرق ريف حلب.



وشهدت مناطق شمال وشرق سورية خلال الأشهر الماضية عدة هجمات استهدفت عناصر وحواجز تابعة لقوى الأمن الداخلي والجيش السوري، وتبنى تنظيم «داعش» عدداً منها، لا سيما في محافظتي الرقة ودير الزور.