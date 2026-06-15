استهل المنتخب الإسباني مشواره في كأس العالم 2026 بتعادل سلبي أمام منتخب الرأس الأخضر، في اللقاء الذي جمعهما اليوم (الإثنين) على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية ضمن منافسات المجموعة الثامنة.



وفرض المنتخب الإسباني أفضليته على مجريات المباراة منذ بدايتها، مستحوذاً على الكرة، كما سدد لاعبوه 22 كرة مقابل 6 فقط للرأس الأخضر، إلا أن محاولاتهم الهجومية افتقدت اللمسة الأخيرة أمام المرمى.



وشهد الشوط الأول أبرز فرص اللقاء عندما ارتطمت تسديدة المهاجم فيران توريس بالعارضة، ليحرم القائم المنتخب الإسباني من هدف التقدم، في وقت واصل لاعبو «لاروخا» الضغط بحثاً عن هز الشباك.



وفي الشوط الثاني استمرت السيطرة الإسبانية وسط تراجع منافسها إلى مناطقه الدفاعية، إلا أن تألق حارس الرأس الأخضر حال دون وصول الكرة إلى الشباك، بعدما تصدى لثماني تسديدات على المرمى وحافظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية.



وعجز المنتخب الإسباني عن استثمار تفوقه الميداني والفرص التي سنحت له على مدار شوطي المباراة، ليكتفي بنقطة واحدة بعدما اصطدم بتنظيم دفاعي محكم من منتخب الرأس الأخضر الذي خرج بنقطة ثمينة أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، في مستهل مشوارهما بالمجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبهما منتخبي السعودي وأوروغواي.