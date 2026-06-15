أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) أن مضيق هرمز سيُفتح بشكل كامل (الجمعة)، مجدداً تأكيده أن إيران «لن تمتلك سلاحاً نووياً»، وأنها وافقت على ذلك.



ووصف ترمب خلال لقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مسألة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً بـ«جوهر النزاع»، مبيناً أن الاتفاق مع إيران سيعود بالنفع على منطقة الشرق الأوسط.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة وقّعت مذكرة تفاهم مع طهران، وأن مضيق هرمز فُتح جزئياً، موضحاً أن المضيق سيُفتح بشكل كامل (الجمعة).



وأكد أنه يريد نشر مذكرة التفاهم مع إيران «لأنها وثيقة مهمة وقوية»، على أن تُنشر قريباً.



وأضاف ترمب: «نريد علاقات طيبة مع إيران، وإذا لم يتحقق ذلك فسنعود إلى الحرب، وآمل ألا يحدث ذلك».



من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الإثنين) إن مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران لإنهاء حربهما التي استمرت ٤ أشهر خطوة بالغة الأهمية وستسمح بإعادة فتح مضيق هرمز، مضيفاً: «هذه خطوة مهمة للغاية من أجل السلام».



ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أمريكي قوله إن مضيق هرمز سيظل مفتوحاً دون رسوم لمدة ٦٠ يوماً بموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفاً: واشنطن تتوقع أن يكون المرور المجاني في مضيق هرمز جزءاً من الاتفاق النهائي أيضاً.



وذكر مسؤول أمريكي كبير للوكالة أن انسحاب إسرائيل من لبنان ليس شرطاً لإتمام الاتفاق مع إيران، مشيراً إلى أن تل أبيب سيكون لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات جماعة «حزب الله».



وأضاف المسؤول أن «ما تفهمه واشنطن هو أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مخوّل من قبل المرشد مجتبى خامنئي للتوقيع والتفاوض».