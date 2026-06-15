أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم (الإثنين) أن الاتفاق مع إيران وُقّع إلكترونياً (الأحد)، مؤكداً أن واشنطن لن تفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة قبل التزام طهران بما تم الاتفاق عليه.



وألمح فانس في مقابلة مع شبكة «أي بي سي نيوز» إلى أن بعض بنود الاتفاق أصبحت سارية، مشدداً على أن «وقعنا بالفعل الاتفاق إلكترونياً (الأحد)، ولم يتم الإفراج عن أي أموال، ولن يتغير ذلك»، معرباً عن أمله في نشر نص اتفاق وقف الحرب مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع الحالي.



وأشار إلى أن المفاوضات مستمرة بشأن تفاصيل الاتفاق، مضيفاً: «إذا لم يضطلعوا بما هو مطلوب، وإذا لم يسمحوا بسريان نظام التحقق، فلن يحصلوا أبداً على الأموال اللازمة لإعادة بناء برنامجهم النووي».



وذكر فانس أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيمثلان طهران في مراسم التوقيع المقررة في سويسرا (الجمعة)، مشيراً إلى أن كثيراً من التفاصيل لا تزال قيد الإعداد.



وقال نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن تتوقع إعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم على المدى الطويل، مشيراً إلى أن تفاصيل هذا الترتيب ستُبحث خلال المفاوضات الفنية القادمة.



وكان فانس قد قال في وقت سابق اليوم: «هناك الكثير من التفاصيل المهمة التي يتعين بحثها، وسنجلس معاً إلى طاولة المفاوضات لمناقشتها وتحديد مسار للمضي قدماً».



وأعلنت الولايات المتحدة وإيران أمس التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الولايات المتحدة ستلتزم بمنح إيران حق الوصول إلى أموالها المجمدة، ولن تقدم أي أموال لطهران بموجب مذكرة التفاهم.