دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم (الثلاثاء)، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد الحوثي بعد إغراقه سفينة هندية قبالة سواحل اليمن، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لوقف الدعم الإيراني للمليشيا الحوثية، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، ومنع الحرس الثوري من ترسيخ موطئ قدم دائم على البحر الأحمر وباب المندب.



وحذر الإرياني في تدوينة على حسابه في «إكس» المجتمع الدولي من التقاعس الذي قال إنه لن يؤدي إلا إلى رفع كلفة المواجهة غداً، وسيمنح إيران فرصة لترسيخ واقع جديد يهدد الأمن الإقليمي، ويعرض أحد أهم شرايين التجارة العالمية لابتزاز مستمر.



وقال الإرياني: في الوقت الذي تتصاعد التوترات في مضيق هرمز، تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية تنفيذ مخططها التصعيدي في البحر الأحمر، وكان آخره استهداف السفينة الهندية اليوم، ويؤكد هذا التصعيد أن إيران تعمل على توسيع نطاق الضغط عبر تفعيل مليشياتها في أكثر من ممر بحري إستراتيجي، في محاولة لخلق بؤر توتر متزامنة، وابتزاز المجتمع الدولي، وتهديد أمن الملاحة، وإمدادات الطاقة، والتجارة العالمية.



وأضاف: حذرنا مراراً من أن الحرس الثوري الإيراني يسعى إلى استنساخ نموذج مضيق هرمز في البحر الأحمر وباب المندب، وتحويل مليشيا الحوثي إلى أداة لفرض واقع جديد يجعل أمن أحد أهم الممرات البحرية في العالم رهينة لحسابات طهران السياسية والعسكرية.



وشدد الإرياني على خطورة التأخر في اتخاذ إجراءات ضد الحوثيين قائلاً: «ما يجري اليوم يؤكد أن كل يوم يتأخر فيه المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حازمة يمنح هذا المشروع مزيداً من الوقت ويزيد الكلفة».



ورأى وزير الإعلام اليمني أن ما يجري لم يعد شأناً يمنياً بل تحدٍ مباشر للأمن والسلم الدوليين، ولسلاسل الإمداد العالمية، وأمن الطاقة، وحرية التجارة الدولية، مضيفاً: «أي تهاون في مواجهة هذا المشروع لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، وسيبعث برسالة خاطئة إلى الجماعات الإرهابية والجهات الداعمة لها بأن ابتزاز المجتمع الدولي، وتهديد الممرات البحرية الحيوية، يمكن أن يحقق مكاسب سياسية واقتصادية دون ثمن».