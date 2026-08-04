اكتشف خبراء إزالة الذخائر في فرنسا العشرات من قذائف الحرب العالمية الثانية في منطقة اجتاحها حريق غابات ضخم على الساحل الأطلسي للبلاد.

وقال رئيس إدارة إزالة الذخائر المتفجرة في بوردو فيليب ديليموت، اليوم: «كنا في مهمة الأسبوع الماضي وعثرنا على هذا الحقل، حيث أزلنا 75 قذيفة»، مشيراً إلى العثور أيضاً على المزيد من القذائف المشابهة بعد أن خفّت حدة حرارة الحقل.

وسُمع دوي الانفجارات في قرية لو بورج بينما كان أكبر حريق غابات في فرنسا لهذا الفصل من العام يجتاح المنطقة، ما أدى إلى اكتشاف هذه القذائف، التي كان يُعتقد منذ البداية أنها مخبأ للذخائر تركته القوات الألمانية وراءها.