أسدلت محكمة التمييز الجزائية في الكويت الستار على قضية اختلاس أموال وزارتي الدفاع والداخلية، المتعلقة بالمصروفات السرية، المتهم فيها وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد، إضافة إلى متهم آخر من الجنسية المصرية.

وقضت المحكمة اليوم (الإثنين) بحبس الشيخ طلال الخالد لمدة 3 سنوات مع النفاذ، وتغريمه 3 آلاف دينار، كما أمرت بحبس المتهم الثاني في القضية لمدة 3 سنوات، مع إبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

وفي تفاصيل الحكم، قضت المحكمة في قضية وزارة الدفاع بحبس الخالد 3 سنوات، وفي قضية وزارة الداخلية بالحبس 3 سنوات أخرى، مع تغريمه 3 آلاف دينار، على أن تُنفذ العقوبات على نحو متداخل وفق منطوق الحكم.

وكان الخالد قد سدد سابقًا مبلغًا يقارب نصف مليون دينار في القضية المرتبطة بوزارة الدفاع.

يُذكر أن محكمة التمييز كانت قد قضت في يناير الماضي بتمييز الحكم الصادر عن محكمة الوزراء، الذي كان قد انتهى إلى حبسه 14 سنة وتغريمه 10 ملايين دينار، إضافة إلى إلزامه برد نحو 20 مليون دينار.