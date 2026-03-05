أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً يقضي بإيقاف رئيس مجلس إدارة نادي ضمك خالد سعيد الشهراني، وذلك على خلفية ما بدر منه تجاه مسؤولي مباراة فريقه أمام الأهلي، وفقاً لما ورد في تقرير حكم اللقاء.



وأوضحت اللجنة أن القرار جاء بعد ثبوت مخالفة رئيس نادي ضمك للمادة (49-2-1) من لائحة الانضباط والأخلاق، والمتعلقة بالإساءة تجاه مسؤولي المباراة، حيث استندت اللجنة في قرارها إلى ما تضمنه التقرير الرسمي لحكم مباراة ضمك والأهلي.



وقضت اللجنة بإيقاف خالد سعيد الشهراني لمدة مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها ضمن مسابقات الفريق الأول لنادي ضمك، إلى جانب إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال تُسدد لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.



كما أكدت لجنة الانضباط والأخلاق أن القرار الصادر غير قابل للاستئناف، وذلك استناداً إلى المادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق المعتمدة لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم.