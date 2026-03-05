واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية استعداداً للقاء فريق نيوم بعد غدٍ (السبت)، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة دوري روشن للمحترفين.



واستقر مدرب الفريق جورجي جيسوس على بديل رونالدو في التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها نيوم المهاجم عبدالله الحمدان، لتعويض غياب رونالدو الذي يعاني من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية في العضلة الخلفية.



كما اعتمد «جيسوس» على الحارس البرازيلي بينتو كعنصر أساسي، مع وضع الشاب مبارك البوعينين كبديل له، وتأتي هذه التغييرات بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابة الحارس راغد النجار في الرباط الصليبي، في حين يواصل نواف العقيدي برنامجه التأهيلي.



‏من جانبه يعقد جيسوس عند الثالثة ظُهر اليوم (الجمعة) مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مباراة النصر ونيوم في قاعة المؤتمرات بمقر دار النصر.