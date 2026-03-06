تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية نحو المواجهة المنتظرة بين مانشستر سيتي ومضيفه نيوكاسل يونايتد في ثمن نهائي كأس إنجلترا، وذلك عند تمام الساعة الـ11:00 من مساء غد (السبت)، وهي المواجهة الخامسة بينهما هذا الموسم بمختلف المسابقات وفي غضون ثلاثة أشهر ونصف الشهر فقط.



والتقى الفريقان في 27 نوفمبر الماضي، بالدوري الإنجليزي، حيث انتصر نيوكاسل 2-1 على ملعب سان جيمس بارك، الذي يستضيف مباراة الغد، قبل أن تتجدد مواجهاتهما على الملعب نفسه في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، حيث فاز مانشستر سيتي 2-صفر في 13 يناير الماضي، ثم كرر سيتي تفوقه في لقاء الإياب على ملعبه (الاتحاد)، بالفوز 3-1 في الرابع من فبراير، وعاد وأكد تفوقه في مباراة الإياب بالدوري 2-صفر على الملعب نفسه يوم 21 من الشهر ذاته.



لكن نيوكاسل المنتشي بفوزه الدرامي على ضيفه مانشستر يونايتد 2-1 بفضل هدف البديل ويليام ‌أوسولا في الوقت بدل الضائع، يأمل أن يستغل الزخم من هذه المباراة ويتجاوز ضيفه مانشستر سيتي، وكان فوز نيوكاسل على يونايتد قد أنهى سلسلة المدرب المؤقت مايكل كاريك الخالية من الهزائم في 8 مباريات.



وقال مدرب نيوكاسل إيدي هاو، الذي كان فريقه بحاجة إلى دفعة معنوية مع اقتراب مباريات مهمة بما في ذلك مباراة برشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: «ربما كان طرد لاعبنا هو ما حول المباراة إلى فوز تاريخي بالنسبة لنا. حتى لو كنت بـ10 لاعبين، عليك أن تحاول أن تُسبب مشكلة للمنافس. أعتقد ‌أننا فعلنا ذلك». وأدت ‌الهزيمة إلى توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 51 نقطة متقدماً بفارق الأهداف عن أستون فيلا الرابع، بينما تقدم نيوكاسل للمركز الـ12، متأخراً بنقطة واحدة عن منافسه سندرلاند.