مع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم 2026، تؤكد السلطات المكسيكية أن الاستعدادات الأمنية تسير وفق الخطة، رغم موجة العنف التي شهدتها البلاد أخيراً عقب مقتل أحد أبرز زعماء الكارتلات الإجرامية.



وقبل أقل من 100 يوم على ضربة البداية للمونديال، المقرر بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، زار عدد من ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المكسيك، الأربعاء، لعقد اجتماعات مع المسؤولين المحليين، ومراجعة ترتيبات التنظيم والأمن.



وكان رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو قد حاول طمأنة الرأي العام في تصريحات أدلى بها يوم 24 فبراير، قائلاً: «كل شيء يسير على ما يرام، وكل شيء سيكون رائعاً»، وذلك في وقت كانت البلاد تشهد توترات أمنية عقب مقتل زعيم كارتل المخدرات نيميسيو أوسيغويرا، المعروف بلقب «إل مينشو»، خلال عملية عسكرية.



ورغم تأكيد إنفانتينو أنه «مطمئن للغاية»، حرصت السلطات المكسيكية على تبديد أي شكوك حول قدرتها على استضافة البطولة في ظروف آمنة. فالمكسيك تشارك في تنظيم المونديال إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، وستحتضن مباراة الافتتاح التي ستجمع منتخبها الوطني بمنتخب جنوب أفريقيا على ملعب «أزتيكا» في العاصمة مكسيكو سيتي.



وقال وزير الأمن وحماية المواطنين في المكسيك عمر غارسيا هارفوش: «سيتم ضمان أمن السكان وزوار بلادنا خلال كأس العالم».



وأوضح أن الاجتماع الذي عُقد الأربعاء، «بتوجيه من الرئيسة كلاوديا شينباوم»، جمع مندوبين عن «فيفا» مع غابرييلا كويفاس، المسؤولة عن تنسيق تنظيم المونديال في المكسيك، إلى جانب مسؤولين في الإدارة الفيدرالية، حيث جرى استعراض الجوانب اللوجيستية والتنظيمية، بما في ذلك بروتوكولات الاستخبارات والوقاية وخطط الانتشار الأمني خلال الحدث.



وأضاف: «بفضل العمل المشترك والتنسيق بين الحكومة الفيدرالية والولايات والبلديات سيتم ضمان أمن المواطنين والزوار خلال البطولة».



وتنسجم هذه التصريحات مع موقف الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، التي شددت على أن «الأمن مضمون»، مؤكدة أن «نظام المراقبة والتفتيش المعتمد كافٍ لضمان عدم حدوث أي مشكلات وجعل كأس العالم حدثاً ناجحاً يستمتع فيه الزوار بأجواء آمنة».



ومن المقرر أن تستضيف عدة مدن مكسيكية مباريات في البطولة، من بينها غوادالاخارا، إلى جانب العاصمة مكسيكو سيتي، في إطار الاستعدادات لاستقبال الجماهير خلال شهري يونيو ويوليو 2026.