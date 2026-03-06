قاد النجم السعودي سعود عبدالحميد فريقه لانس لنصف نهائي كأس فرنسا بعد الفوز على ليون بركلات الترجيح 5/4 بعد تعادلهما في الأشواط الأصلية بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما على ملعب جروباما ضمن لقاءات الدور ربع النهائي للمسابقة.



ووضع سعود بصمته مبكراً بعد أن قاد هجمة منظمة وسدد كرة قوية عجز الحارس ديسكامب عن الإمساك بها لتصل للاعب فلوران توفين ليسكنها الشباك كهدف أول لفريق لانس (د: 22)، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف لانس الهدف الثاني عن طريق عبدالله ديبو سيما (د: 45+1)، ولكن فريق ليون عاد في الشوط الثاني وتمكن من تقليص النتيجة عن رومان ياريمتشوك (د: 67)، وفي الوقت القاتل أدرك زميله ريمي هيمبرت التعادل بتسجيله الهدف الثاني لليون (د: 90+4)، لتتجه المباراة مباشرةً لركلات الترجيح.



ورغم أن سعود عبدالحميد كان ثاني المسددين لفريق لانس إلا أنه سددها بثقة في الزاوية العليا على يمين الحارس ديسكامب، كما نجح زملاؤه في التسجيل وهم: ريان فوفانا، ماثيو ادول، مامادو سانغاري، فلوران توفين، فيما أضاع لاعب ليون موسى نياخات ركلة ترجيحية لينتصر لانس 7/6 (2/2)، ويتأهل لنصف نهائي كأس فرنسا، ليضرب موعداً مع تولوز الأربعاء الموافق 22 أبريل.