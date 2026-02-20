حقق الأهلي المصري فوزاً صعباً على ضيفه الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

رأسية عاشور تحسم المواجهة

جاء هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 35 بعد عرضية متقنة أرسلها المغربي أشرف بن شرقي من الجبهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، قابلها إمام عاشور برأسية قوية في الشباك.

ترتيب الفريقين

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة ليصعد «مؤقتاً» إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، متأخراً بنقطتين عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

في المقابل، تجمد رصيد الجونة عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر، بعد تلقيه الهزيمة الرابعة هذا الموسم.