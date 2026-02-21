تلقى آل نصيف وآل صالح التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدهما محمد بن عبدالله أحمد نصيف، مدرس الاجتماعيات في مدرسة ابن رشد الابتدائية بمحافظة جدة سابقًا، الذي وافته المنية إثر مرض ألمّ به أخيرًا ولم يمهله طويلًا.



وقد أُديت الصلاة عليه في المسجد الحرام بمكة المكرمة، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر المعلاة.



والفقيد شقيق التربوي أحمد بن عبدالله نصيف، قائد إحدى المدارس بمكة المكرمة سابقًا (رحمه الله).



والفقيد زوج ابنة أحمد صالح آل صالح مدير إدارة شؤون الموظفين في بلدية محافظة العلا سابقًا، ووالد كل من: أيمن، وعبدالله بن محمد نصيف، ووالد زوجة أحمد بن محمد زعير الممرض في مستشفى الملك فهد العام.



ويتقبل العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي النزهة بجوار مسجد الإحسان في جدة.