تحوّلت قصة مهندسة مصرية عملت لسنوات في أحد أهم المرافق البحثية النووية إلى قضية رأي عام، بعدما وجدت نفسها بلا مأوى تفترش الرصيف، في مشهد صادم أعاد طرح تساؤلات حول الحماية الاجتماعية وتقدير الكفاءات.

من أروقة البحث العلمي إلى الشارع

المهندسة ليلى إبراهيم حسن (66 عاماً)، التي أمضت سنوات من عمرها في العمل داخل هيئة الطاقة الذرية بمدينة أنشاص، لم تكن تتوقع أن تنتهي رحلتها المهنية إلى معاناة إنسانية قاسية. فبعد مسيرة ارتبطت بالعمل في محيط أول مفاعل نووي بحثي في مصر، وجدت نفسها منذ سبعة أشهر بلا مسكن.

وتحتضن مدينة أنشاص أول مفاعل نووي بحثي أُنشئ في مصر عام 1961 بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي، ما يعكس أهمية الموقع الذي عملت فيه المهندسة لسنوات طويلة.

خلاف إيجاري يقود إلى التشرد

بحسب روايتها، استأجرت ليلى شقة في منطقة طهرمس بمحافظة الجيزة منذ ثمانية أعوام مقابل 1200 جنيه شهرياً، مع زيادة دورية بنسبة 10% كل عامين. إلا أنها فوجئت قبل سبعة أشهر بمطالبة مالك العقار بزيادة كبيرة ومفاجئة في الإيجار أو إخلاء الشقة، في ظل موجة ارتفاع حاد في أسعار الإيجارات وتزايد الطلب على الوحدات السكنية.

وأكدت أنها رفضت المبلغ المطلوب وتمسكت بحقها في البقاء، لكنها فوجئت – وفق قولها – باقتحام الشقة وتغيير الأقفال، ما حرمها من مسكنها ودفعها للمبيت في الشارع.

«تريند» يوقظ التضامن

انتشار صور المهندسة وهي تجلس على الرصيف أشعل موجة تعاطف واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت قصتها إلى «تريند» يطالب بإنصافها وتوفير سكن لائق يليق بتاريخها المهني.

تحرك رسمي ومتابعة حكومية

في أعقاب التفاعل الشعبي، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إرسال فريق مختص إلى موقع وجودها في كفر طهرمس لبحث حالتها ميدانياً وتقديم أوجه الدعم المناسبة، فيما أكدت منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء متابعة القضية فور تداولها إعلامياً.