أصدر النادي الأهلي المصري بياناً رسمياً يرد فيه على شكوى الجيش الملكي المغربي المقدمة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بشأن أحداث مباراة الفريقين في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

تفاصيل المباراة والشكوى

انتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0، وتأهل الفريقان إلى ربع النهائي، وتصدر الأهلي المجموعة برصيد 10 نقاط، والجيش الملكي ثانياً بـ9 نقاط. وقد شملت شكوى الجيش الملكي اتهامات برمي بعض جماهير الأهلي زجاجات مياه خلال المباراة.

موقف الأهلي

أكد الأهلي احترامه حق الأندية الشقيقة في اتخاذ الإجراءات، لكنه شدد على أن مباراة الذهاب في 28 نوفمبر 2025 بالرباط شهدت اعتداءات على لاعبيه بالقذف بأدوات حادة، موثقة بالفيديو والبث التلفزيوني. ورغم ذلك، آثر الأهلي عدم تقديم شكوى رسمية، واكتفى بملاحظات بناءة لـ«كاف» حفاظاً على العلاقات الطيبة مع الأشقاء.

استقبال بعثة الجيش الملكي

وأشار البيان إلى أن الأهلي استقبل بعثة الجيش الملكي في القاهرة بما يليق بـ«قامة الدولة المصرية وقيمة النادي الأهلي»، حرصاً على تعزيز العلاقة المتميزة مع الجماهير المغربية.

أحداث مباراة الإياب

في مباراة الإياب، حاول بعض جماهير الجيش الملكي اقتحام مدرجات جماهير الأهلي، وتصدى لهم رجال الأمن، ما دفع بعض جماهير الأهلي لرمي زجاجات مياه في المضمار، وهو تصرف رفضه النادي تماماً حفاظاً على الروح الرياضية.

إحاطة «كاف»

اختتم الأهلي بيانه بتأكيده على أنه وضع الصورة كاملة أمام لجنة الانضباط بـ«كاف» عبر الفيديوهات، مؤكداً أن هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا التصرف من جماهيره، وأن علاقاته مع الأشقاء في المغرب ستظل «راسخة ووطيدة».

وكان الاتحاد الأفريقي قد أصدر بياناً سابقاً يدين الأحداث «غير المقبولة» وأحال القضية إلى لجنة الانضباط للتحقيق، مع إمكانية فرض عقوبات على الطرفين وفق اللوائح.