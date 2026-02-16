صفاء أبو السعود تعود للإذاعة بعملين في رمضان

تخوض الفنانة المصرية صفاء أبو السعود تجربة إذاعية جديدة خلال الموسم الرمضاني، عبر مشاركتها في عملين إذاعيين يحملان طابعاً اجتماعياً وإنسانياً يعكس أجواء الشهر الكريم وروح الأسرة المصرية.

«أوضتين وصالة».. حكايات من قلب البيت المصري

وتشارك صفاء أبو السعود في بطولة مسلسل «أوضتين وصالة» إلى جانب أحمد صيام، ونشوى مصطفى، وعادل شعبان، ونجاح حسن، وعلي مراد، إضافة إلى مجموعة من المواهب الشابة من مهرجان «إبداع»، والعمل من تأليف أماني ضرغام وإخراج تامر شحاتة.

«بهجة رمضان» بأجواء خفيفة

كما تظهر في بطولة المسلسل الإذاعي «بهجة رمضان»، الذي يذاع عبر البرنامج العام وعدد من الإذاعات المحلية، بمشاركة مي عبدالنبي، وعادل شعبان، ومصطفى درويش، وعبير مكاوي، والعمل من تأليف أحمد القصبي وإخراج تامر شحاتة وعبده بكري.

ويقدم المسلسل الإذاعي أجواء اجتماعية خفيفة تعكس روح التآلف والبهجة داخل البيوت المصرية خلال الشهر الفضيل.