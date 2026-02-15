فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً أنباء عن وفاة الطبيب الإعلامي المصري حسام موافي، أكد نجله حاتم أن والده يتمتع بحالة صحية جيدة ومستقرة، ولا صحة لما تردد أخيراً بشأن تدهور حالته الصحية.

صحة طيبة

وأوضح، فى منشور على حسابه في فيسبوك، أن والده بصحة طيبة ويتابع عمله بشكل طبيعى، مشيراً إلى أن الشائعات المتداولة عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي تسببت فى حالة من القلق بين أفراد الأسرة ومحبيه، دون أن تستند إلى أي مصدر رسمي.

وعكة صحية

من جانبه، أكد الدكتور حسام موافي أن حالته الصحية جيدة، ولا صحة لما تردد عن إصابته بوعكة صحية.

وأضاف في منشور على حسابه في فيسبوك: «متابعيني الكرام، أبنائي وطلابي الأعزاء، أشكر لكم مشاعركم الطيبة واهتمامكم الصادق وحرصكم على الاطمئنان عليَّ. وأحب أن أطمئن الجميع أنني بفضل الله وبحمده بصحة جيدة، وأدعو الله أن يحفظكم جميعاً من كل سوء. كما يسعدني أن أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة وصحة وعافية علينا جميعاً. دمتم بخير».

ويُعد الدكتور حسام موافي من أبرز أساتذة طب الحالات الحرجة في مصر، ويحظى بقاعدة جماهيرية واسعة بفضل مسيرته الطبية والإعلامية الممتدة لسنوات، ما يجعل أي أخبار تتعلق به محل اهتمام واسع من الجمهور.