حسم التعادل 2-2 «ديربي الشمس» بين نابولي وروما، في المباراة التي أُقيمت أمس (الأحد) على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا»، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإيطالي.

روما يتقدم.. ونابولي يرد

افتتح روما التسجيل بعد سبع دقائق فقط عن طريق دونيل مالين، لكن ضغط نابولي قبل نهاية الشوط الأول أسفر عن هدف التعادل بتوقيع ليوناردو سبينازولا في الدقيقة 40.

إثارة في الدقائق الأخيرة

وعاد مالين لتسجيل الهدف الثاني لروما في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، ليقرب فريقه من أول فوز خارج أرضه على نابولي منذ ثماني سنوات، لكن الوافد الجديد أليسون سانتوس سرعان ما كسب ود جماهير فريقه الجديد بتسجيله هدف التعادل قبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط عن روما صاحب المركز الرابع.