أعلنت منظمة الصحة العالمية رصد حالتين لفايروس جدري القرود محور التركيب جينيًا، يضم عناصر من السلالتين (Ib) و (IIb)، في تطور يبرز قدرة الفايروس على الخضوع لعمليات تحور عند إصابة الشخص بسلالتين مرتبطتين.

وأضافت أنه تم تسجيل حالة في المملكة المتحدة، والأخرى في الهند، مع تاريخ سفر مختلفين للمصابين، وأظهر التحليل الجينومي أن الحالتين تعودان إلى السلالة نفسها، دون تسجيل أعراض شديدة أو انتقال ثانوي.

وأكدت المنظمة أن هذا التطور لا يغير تقييم المخاطر الصحية العامة حاليًا، ويظل مستوى الخطر متوسطًا لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر، بينما يعتبر الخطر منخفضًا لدى عامة الناس.