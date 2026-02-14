تحوّلت رحلة جوية عادية إلى مشهد مرعب وسط السماء، بعدما اندلع شجار بالأيدي بين راكبين على متن طائرة Jet2، ما أجبر الطيار على الهبوط الاضطراري في بروكسل للحفاظ على سلامة جميع الركاب.

الرحلة رقم LS896 كانت متجهة من أنطاليا التركية إلى مانشستر البريطانية، قبل أن تتدهور الأوضاع بشكل مفاجئ. وأكدت مصادر مطلعة أن المواجهة بين الراكبين تصاعدت بسرعة، وسط صرخات الركاب ومحاولات الطاقم السيطرة على الوضع، ما خلق حالة من الفوضى والفزع على متن الطائرة.

وسرعان ما انتشرت مقاطع فيديو بسرعة على الإنترنت لتظهر اللحظات المروعة: الراكبان يتبادلان اللكمات في الممر، والطاقم يحاول تهدئة الموقف، والركاب الآخرون يحاولون الاختباء أو التدخل لفض النزاع.

وبحسب شهود، بدأت الأزمة بسبب تعليقات عنصرية منخفضة الصوت أطلقها أحد الركاب، لتتصاعد الأمور لاحقاً بعد منعه من شراء سجائر، خصوصاً أنه كان يشتبه بتناوله للكحول، ما أدى في النهاية إلى اندلاع الشجار الجسدي.

وعقب هبوط الطائرة، تدخلت الشرطة في بروكسل وأخرجت الشخصين المسؤولين عن الفوضى، قبل أن تكمل الرحلة إلى وجهتها النهائية.

وأعلنت شركة Jet2 أن الراكبين وضعا على القائمة السوداء مدى الحياة، ولن يُسمح لهما بالسفر مجدداً على متن أي من رحلاتها. كما أشارت الشركة إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية لاسترداد التكاليف الناتجة عن تحويل مسار الرحلة.

وقالت الشركة في بيان رسمي: «بصفتنا شركة طيران موجهة للعائلات، نتبع سياسة صارمة بعدم التسامح مع أي سلوك تخريبي. نأسف بشدة لما تعرض له الركاب وطاقمنا نتيجة هذا التصرف غير المقبول».

الرحلة التي كان من المفترض أن تكون هادئة، تحولت إلى دراما حقيقية في السماء، وذكرت الجميع بأن أي لحظة على متن الطائرة قد تتحول إلى كابوس حقيقي.