جدد أهالي مركز الغول بمحافظة الحرجة مطالبهم للجهات المختصة في منطقة عسير، بضرورة التدخل العاجل لمعالجة وضع طريق الغول الممتد من تقاطع راحة سنحان وصولاً إلى القرى والهجر المجاورة، وذلك عقب حادث مروري أليم وقع أمس الأول أودى بحياة أم وأصاب أبناءها الثلاثة.

وكانت المركبة التي تقل الأسرة قد اصطدمت بمركبة أخرى يستقلها عمالة وافدة، ما أسفر عن وفاة الأم في موقع الحادث، فيما نُقل الأبناء الثلاثة إلى أحد مستشفيات محافظة خميس مشيط لتلقي العلاج، ولا يزالون تحت الرعاية الطبية. وخيم الحزن على أهالي المنطقة الذين ودّعوا الأم وسط مشاعر ألم وترقب لتحرك الجهات المعنية.

وأكد الأهالي أن مطالبهم السابقة تركزت على معالجة المنعطفات الخطرة، لا سيما عند مثلث الدافعة، واستكمال أعمال التعديل على امتداد الطريق المؤدي إلى قرى الدافعة وشيبة مسورة. وأشاروا إلى أن فرع وزارة النقل في محافظة سراة عبيدة بدأ فعلياً في تعديل بعض المنعطفات، إلا أن الأعمال لم تستكمل في بقية المواقع، ما ساهم في تكرار الحوادث خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أوضح مدير فرع وزارة النقل في عسير، المهندس عبدالله الغامدي، أن الجزء الذي وقع فيه الحادث يتبع لبلدية الحرجة، ويمتد من تقاطع راحة سنحان بطول 2.74 كيلومتر، مبيناً أنه تم رفع طلب صيانة للطريق، ولا يزال قيد الإجراء.