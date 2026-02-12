تعرضت الفنانة المصرية كارولين عزمي لإصابات متفرقة في جسدها أثناء تصوير حلقتها في برنامج «المقالب» الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال خلال موسم رمضان 2026.

نقلها إلى المستشفى

وأكد المصدر المقرب من الفنانة في تصريحات محلية إعلامية أنه تم نقلها إلى أحد المستشفيات صباح اليوم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث خضعت للفحوصات الطبية الأولية، وبدأت جلسات العلاج الطبيعي لضمان استقرار حالتها الصحية.

الفنانة المصرية كارولين عزمي

العودة للتصوير

وأضاف المصدر أن الطاقم الطبي اطمأن على الحالة الصحية لـ «كارولين» وعادت لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل «رأس الأفعى» إلى جانب أمير كرارة وشريف منير، الذي يستعد للمنافسة في دراما رمضان 2026.

مشروع سينمائي جديد

وفي وقت سابق، كانت كارولين قد انضمت أيضًا إلى فيلم جديد يحمل الاسم المؤقت «محمود التاني»، بمشاركة الفنانين أحمد بحر «كزبرة» وأحمد غزي.

صناع المسلسل

يشار إلي أن مسلسل «رأس الأفعى» يتكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته كل من أمير كرارة، شريف منير، طارق لطفي، أحمد غزي، ماجدة زكي، كارولين عزمي، وضيف الشرف فتحي عبدالوهاب، والمسلسل تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير.