تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر سيارة المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب متوقفة أمام منزلها ومغطاة بالتراب، مما أثار جدلاً واسعاً وذلك بعد فترة من غيابها وانشغالها بأزماتها الصحية الأخيرة.

ذكريات ومشاعر شخصية

أوضح ناشر الفيديو أن السيارة تعد من أفخم السيارات، وأنه مرتبط بحبه لشيرين بذكريات شخصية منذ أيام الجامعة، معبراً عن حزنه لما تمر به الفنانة من حالة الانشغال والابتعاد عن الحياة العامة خلال الفترة الماضية.

تساؤلات المتابعين

أثار الفيديو ردود فعل واسعة بين جمهور شيرين، حيث عبر بعضهم عن تعاطفهم وقلقهم على وضعها الصحي، بينما تساءل آخرون عن سبب ترك السيارة في هذا الوضع.

سيارة المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب متوقفة أمام منزلها ومغطاة بالتراب.

عودة بعد الغياب التام

يذكر أن شيرين عبد الوهاب عادت لإثارة الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بعد ظهور مفاجئ على «إنستغرام»، أنهت به فترة غيابها عن جمهورها من خلال مقطع فيديو ترويجي قصير لأغنيتها «عسل حياتي» من دون أي تعليق، وفسر البعض الخطوة على رغبتها في العودة للتواصل معهم.

أزمتها مع المسؤول عن إدارة صفحاتها

يذكر أن شيرين عبد الوهاب أصدرت بياناً صحفياً سابقًا، للكشف عن كواليس أزمتها مع المسؤول عن إدارة صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاتهامة بالاستيلاء على قناة يوتيوب الخاصة بها وتحقيق أرباح دون إذن قانوني.

التحذير للجمهور

حذر محامي الفنانة جمهورها على عدم التعامل مع أيٍ من الصفحات غير الرسمية للفنانة على "يوتيوب" أو "تيك توك" أو منصة "X"، مؤكدًا أن ملكيتها الحصرية تعود لشيرين عبد الوهاب فقط، مشيراً إلى أن الفنانة لم تقم في أي وقت ببيع أو التنازل عن أي من حساباتها الرسمية.