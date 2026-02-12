شهدت محافظة العُلا زيارة أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الأمير ويليام، برفقة وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا.

ولي عهد بريطانيا ووزير الثقافة يتبادلان الأحاديث ويحتسيان القهوة أثناء زيارتهما للعُلا التاريخية. (واس)

جاءت الزيارة لتعزيز الشراكة السعودية البريطانية، خصوصاً في مجالات الثقافة والفنون والاستدامة البيئية وتنمية القدرات البشرية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. واطّلع الأمير ويليام على مبادرات محمية شرعان الطبيعية، بما في ذلك مشاريع استعادة الموائل الطبيعية، وحماية التنوع الحيوي، وبرامج إعادة توطين المها العربي والماعز الجبلي، في إطار الجهود الرامية لاستعادة النمر العربي في بيئته الطبيعية. واستمع الأمير ويليام، لشرح حول تاريخ البلدة القديمة وطريق البخور، ودور الثقافة والفنون في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين. كما زار الأعمال الفنية المشاركة في مهرجان فنون العُلا 2026، والتقى الأمير ويليام، مجموعة من الشباب السعوديين المشاركين في برامج ثقافية مشتركة، تأكيداً على أهمية الاستثمار في الإنسان ودعم الجيل الجديد.