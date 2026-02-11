بعد رحيل الفرنسي «كريم بنزيما» من نادي الاتحاد إلى نظيره الهلال، وفر النادي الغربي 14 وظيفة إضافية ميزانية أجار دور كامل في أحد الفنادق الـ5 نجوم المطلة على البحر الأحمر، إذ يحيط بـ«بنزيما» طاقم أمني وشخصي مكثف لضمان سلامته وخصوصيته، من بينهم 4 حراس أمن متخصصين لحمايته وعائلته إضافة إلى شيف ومحضري طعام ومصفف شعر ومسؤول ملابس وأخصائي مساج ومسؤول تغذية ومدرب خاص وسائق خاص.



سندي يعلن مكاسب مادية



من جانبه أكد رئيس نادي الاتحاد السعودي فهد سندي، أنه اُتخذ القرار المناسب بشأن رحيل الفرنسي كريم بنزيما، عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية 2026، لافتاً إلى أن الاتحاد استفاد ماليا من خروج اللاعب، ولم يكشف «سندي» تفاصيل الصفقة، حيث اكتفى من خلال بيان رسمي بالإعلان عن إنهاء التعاقد وديا، وقال:«غير صحيح ما تردد حول أن ذلك الرحيل أثَّر على الوضع المادي لنا، لكنني لا أستطيع الكشف عن هذه الأمور لأنها خاصة بالنادي»، وأضاف:«كان من المفترض استمراره في الفترة الشتوية، مع التعاقد مع مهاجم مواليد (تحت عمر 21 عاما)، بالإضافة إلى ضم مدافع سعودي، أو أجنبي للبطولة الآسيوية، وكانت تلك نواقص الفريق لكن بعد وصول معطيات تؤكد عدم رغبة اللاعب في الاستمرار، أصبح خروجه أمرا حتميا، وهو ما أثر على خطط النادي في فترة الانتقالات الشتوية».



عقد العام والنصف



يذكر أن «كريم بنزيما» انضم إلى صفوف نادي الهلال بعقد لمدة عام ونصف العام مع متصدر دوري روشن الحالي، الذي يتربع على قمة الجدول بفارق نقطة واحدة عن جاره النصر، وتوج «بنزيما» مع ناديه السابق الاتحاد بلقب الدوري وكأس الملك، وشارك في 64 مباراة في دوري روشن السعودي مع فريقه السابق الاتحاد، وسجل 38 هدفا، منها 8 أهداف خلال 14 مباراة خاضها هذا الموسم.



ظهور أول وهاتريك



نجح «بنزيما» في حصد أول جائزة له بقميص الهلال بعد ظهوره المميز في مواجهة الأخدود التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 6-0 ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي للمحترفين، سجل نصفها «هاتيرك»، ونال الهدف الأول الذي سجله بالكعب، جائزة أفضل هدف في الجولة الـ21.