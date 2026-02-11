بنزيما يمازح رونالدو برسالة.. والبرتغالي غاضب!

كشف تقرير صحفي عن تفاصيل رسالة نجم نادي الهلال كريم بنزيما، إلى قائد النصر كريستيانو رونالدو، بعد انضمام المهاجم الفرنسي إلى «الزعيم» خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من الاتحاد.

وبحسب صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، فإن رونالدو، الذي غاب عن تشكيلة النصر في آخر مباراتين من مسابقة الدوري السعودي، شعر بالاستياء من قلة صفقات فريقه في يناير، في حين عزز منافسه المباشر على اللقب الهلال صفوفه بالتعاقد مع بنزيما.

رسالة بنزيما تغضب رونالدو

وأضافت أن كريم بنزيما، أرسل رسالة نصية إلى رونالدو، صديقه منذ أيام ريال مدريد، مازحاً بأنه لم يحصل على زيادة في الراتب فحسب، بل سيفوز باللقب مجدداً،

وأشار التقرير إلى أن رسالة بنزيما أثرت سلباً على كريستيانو رونالدو، الذي لا يزال يدير مسيرته بحماس طفل في العاشرة، ويسعى لتحقيق مزيد من النجاحات رغم بلوغه الحادية والأربعين من عمره.

يذكر أن إدارة النصر نجحت في احتواء أزمة غضب رونالدو، ومن المقرر أن يعود النجم البرتغالي للمشاركة مع الفريق.

أرقام تاريخية للدون

وانضم كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر مطلع عام 2023 في صفقة تاريخية جذبت أنظار العالم ونجح منذ ذلك الحين في تسجيل 117 هدفاً في مختلف المسابقات ليصبح الهداف الأجنبي التاريخي للنادي متجاوزاً الرقم السابق المسجل باسم المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي بلغ 115 هدفاً.

وسجل «الدون» حتى الآن 961 هدفاً خلال مسيرته الكروية، ويتبقى له 39 هدفاً فقط للوصول إلى 1000 هدف، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب في تاريخ كرة القدم.