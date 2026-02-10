نفى رئيس الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي خالد الراشد الشائعات التي ترددت حول وفاة الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، مؤكدًا أن ما يتداول مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

تطورات حالتها الصحية

وقال الراشد في بيان صحفي: إن الفنانة حياة الفهد ما زالت تتلقى العلاج داخل العناية المركزة، ولا توجد أي مستجدات بشأن حالتها الصحية حتى الآن.

الفنانة الكويتية حياة الفهد

دعوة لمتابعة المصادر الرسمية

دعا الراشد جمهور الفنانة على متابعة الحساب الرسمي لمؤسسة الفهد على منصة «إنستغرام» أو حسابات الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي، للاطلاع على آخر التطورات، وعدم الانسياق وراء الأخبار المغرضة.

تحديث الحالة الصحية من الابنة

كشفت سوزان، ابنة الفنانة، سابقاً، أن الجلطة أثرت بشكل كبير على صحة والدتها، خاصة بعد فقدانها القدرة على الكلام، ووصفت الوضع بالصعب على الأسرة، مشيرة إلى امتنانهم الكبير لرسائل الدعم التي منحتهم أملًا وطاقة إيجابية.

عودة العلاج إلى الكويت

أوضحت سوزان أن رحلة العلاج في لندن لم يحقق النتائج المرجوة، ما دفع الأسرة للعودة إلى الكويت لمتابعة العلاج بالقرب من الأهل، مع أمل في تحسن الحالة الصحية خلال الفترة القادمة.