سطو هوليوودي في إيطاليا.. عصابة تفجّر ناقلة أموال وتفرّ من تحت نيران «الكارابينييري»!

شهدت منطقة سالينتو في جنوب إيطاليا، أمس (الإثنين)، عملية سطو مسلح وُصفت بأنها «خارجة من أفلام هوليوود»، حيث نفذت عصابة منظمة هجوماً جريئاً على شاحنة نقل أموال مصفحة تابعة لشركة أمنية خاصة على الطريق السريع الذي يربط بين مدينتي ليتشي وبرينديزي، بالقرب من بلدة توتورانو.

ووفقاً لرواية الشرطة الإيطالية «الكارابينييري»، بدأ الهجوم بإشعال النار في عدة سيارات وشاحنات على الطريق بهدف قطع حركة المرور وإجبار ناقلة الأموال على التوقف، وبعد ذلك، قامت مجموعة من الملثمين المسلحين بتفجير عبوات ناسفة على متن الشاحنة المصفحة لفتحها بالقوة، في مشهد أثار الذعر بين المارة وسائقي السيارات على الطريق المزدحم.

وتصادف وجود دورية للكارابينييري بالقرب من موقع الهجوم، ما أدى إلى اندلاع تبادل إطلاق نار عنيف بين قوات الأمن والعصابة، وأكدت السلطات أنه لم تقع إصابات بين أفراد الشرطة أو المدنيين، فيما تمكن بعض أفراد العصابة من الفرار من المكان.

وعقب الحادث مباشرة، أطلقت قوات الكارابينييري وقوات الأمن الإيطالية حملة بحث وتمشيط كبيرة في المنطقة، بمساعدة مروحيات ووحدات خاصة.

وأسفرت الجهود الأولية عن اعتقال شخصين على الأقل يُشتبه في تورطهما في العملية، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن باقي أفراد العصابة.

وشهدت منطقة سالينتو في السنوات الأخيرة عدداً من عمليات السطو المسلح على ناقلات الأموال، لكن الهجوم الأخير يتميز بجرأته وتنظيمه العالي، واستخدام العبوات الناسفة والإحراق المتعمد لإعاقة حركة المرور، وهي أساليب تذكّر بأفلام الجريمة الأمريكية الكلاسيكية.

وتُعد عمليات السطو على ناقلات الأموال من أكثر الجرائم تعقيداً في أوروبا، نظراً للحماية الأمنية الشديدة التي تتمتع بها هذه الشاحنات المصفحة، والمزودة بأنظمة تتبع، وحراسة مسلحة، ما يجعل نجاح مثل هذه العمليات نادراً ويثير اهتماماً إعلامياً واسعاً.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً للحظات الهجوم، أظهرت ألسنة اللهب والدخان الكثيف المتصاعد من الطريق، ما زاد من الطابع الدرامي للواقعة.