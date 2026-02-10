حقق فريق «الرسوخ» فوزاً ثميناً بنتيجة (1-0) على نظيره «التعاون»، في ديربي جداوي مثير أقيم أمس (الإثنين)، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة (G) في بطولة «جدة 2026» لكرة القدم، على ملعب القرية الأولمبية.



وبهذا الفوز، خطف «الرسوخ» النقاط الثلاث ليحتل وصافة الترتيب خلف «التعاون» المتصدر بالرصيد ذاته وبفارق الأهداف، بعد فوز الأخير في الجولة الأولى (2-0) على «نجوم الفرسان» من الطائف، الذي سيواجه «الرسوخ» الإثنين القادم في لقاء مرتقب لتحديد المصير في ختام مباريات المجموعة.



وضمن مباريات المجموعة (C)، تعادل فريق «الدوريات الأمنية بمحافظة جدة» مع «القوات الخاصة للأمن البيئي» بنتيجة (2-2)، في مباراة قوية شهدت بطاقة حمراء لحارس «البيئي»، فيما خطف «الدوريات» التعادل في الدقائق الأخيرة، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، ويضمن مقعده في دور الـ16، فيما حل «البيئي» في وصافة الترتيب بانتظار مواجهته القادمة أمام فريق «قوة أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة» الذي كان قد خسر أمام «الدوريات» في الجولة الأولى.