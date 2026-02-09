حددت هيئة المياه ضوابط لتغيير نقل العداد داخل العقار، منها موافقة مقدّم الخدمة وتجهيز الموقع. ويتحمّل المستفيد تكلفة النقل عند طلبه وسلامة العداد، فيما يتحمّل مقدّم الخدمة التكلفة إذا كان العطل خارجًا عن إرادة المستفيد مع ضرورة تحديث بيانات حساب المستفيد في حالتي النقل أو تغيير ملكية العقار لتجنب أي تبعات لاحقة قد تنتج عن عدم تطابق البيانات.

وأوضحت أن تحديث البيانات يحقق مكاسب للمستفيد، منها تفادي تراكم المبالغ المالية أو تحمُّل التزامات غير مستحقة، وتمكينه من متابعة الحد الاستهلاكي وبحسب بيان أصدرته الهيئة اليوم فإن تحديث بيانات العداد فور نقل الملكية يحمي جميع الأطراف، إذ يتيح للبائع إنهاء ارتباطه بالحساب مبكرًا دون التزامات مستقبلية، ويضمن للمالك الجديد بدء الخدمة بشكل نظامي منذ تاريخ الاستفادة الفعلية، دون الحاجة إلى إجراءات لاحقة لإثبات عدم الاستخدام أو تصحيح البيانات.

وأشارت إلى أن إهمال تحديث البيانات قد يؤدي إلى تعثر بعض الإجراءات الخدمية أو تأخر معالجتها، بما يستلزم وقتًا وجهدًا إضافيين، مؤكدةً أن دورها التنظيمي يقوم على الوقوف مع المستفيد، من خلال إلزام مقدمي الخدمة بتطبيق الإجراءات المعتمدة، وضمان سلامة تحمّل التكاليف، ومتابعة جودة الخدمة.