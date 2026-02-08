تحوّل مطبخ أحد فروع سلسلة مطاعم «أوليف غاردن» في ولاية بنسلفانيا الأمريكية إلى مسرح صادم لمأساة إنسانية، بعدما أقدم أحد العاملين على إنهاء حياته أثناء نوبة عمله،بوضع رأسه داخل مقلاة زيت، في واقعة حدثت أمام زملائه وأثارت حالة من الذهول والهلع داخل المطعم.

وورد البلاغ إلى الشرطة من فرع السلسلة في مدينة ويليامسبورت، وأفادت مكالمة طوارئ بوجود حالة طبية حرجة ناتجة عن حروق بالغة داخل المطبخ. وكشف تسجيل الاتصال أجواء من الفوضى والصراخ، قبل أن تؤكد موظفة الطوارئ أن عاملاً تعرّض لإصابة مروّعة بعد إدخاله رأسه في مقلاة زيت صناعية ساخنة.

وهرعت فرق الإسعاف إلى الموقع، وتم نقل العامل إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل، ليفارق الحياة لاحقاً متأثراً بإصاباته.

وخلال محاولات العاملين التدخل لمنعه من إيذاء نفسه، أُصيبت موظفة أخرى بحروق، استدعت نقلها بسيارة إسعاف ثانية لتلقي العلاج.

وأجمعت شرطة ولاية بنسلفانيا إلى جانب إدارة المطعم على أن الواقعة تُعامل رسمياً كحالة انتحار، مشددة على أن تفاصيل إضافية لن تُعلن احتراماً لخصوصية المتوفى وأسرته.

وعقب الحادثة، أُغلق المطعم مؤقتاً وسط حالة صدمة بين العاملين والزبائن، قبل أن يُعاد فتحه لاحقاً، فيما لا تزال الواقعة تثير تساؤلات واسعة حول الضغوط النفسية في بيئات العمل.