أكدت مؤسسة التدريب التقني والمهني أن جميع الدبلومات والخطط التدريبية المعتمدة في منشآت التدريب الأهلية تم اعتمادها وفق ضوابط الإطار الوطني للمؤهلات بما يتوافق مع الدليل السعودي الموحد للتخصصات.

وبينت المؤسسة أن الساعات التدريبية المعتمدة تمثل مهارات عملية ومعارف نظرية محددة بنواتج تعلم معتمدة، ويتم قياس النواتج وتقويمها وفق آليات التقويم وتُوثق في السجل الأكاديمي بوصفها نواتج تعلم مكتسبة ومعتمدة نظاماً.

وأشارت إلى أن الساعات التدريبية المعتمدة ضمن البرامج التدريبية المرخصة تعد مساوية للساعات التعليمية في الاحتساب النظامي والاعتداد الرسمي وفق مستوى البرنامج المحدد في الإطار الوطني للمؤهلات.

ولفتت مؤسسة التدريب التقني إلى أن السجل التدريبي الصادر من منشآت التدريب الأهلية المعتمدة يُعد مساوياً للسجل الأكاديمي من حيث توثيق اجتياز البرنامج المعتمد ونواتج تعلمه، ويُعتد به رسمياً في جميع الإجراءات والآثار التنظيمية المترتبة عليه، وذلك في حدود الأنظمة والضوابط المعتمدة.