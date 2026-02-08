أكدت سوزان ابنة الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، بأن الجلطة أثرت بشكل كبير على صحة والدتها العامة، ووصفت الوضع الحالي بالصعب على الأسرة، مشيرة إلى أن الجانب الأكثر تأثيرا نفسيا هو فقدانها القدرة على الكلام، لافتة إلى تقديرها الكبير لرسائل الدعم والدعوات التي تلقتها الأسرة التي منحتهم طاقة إيجابية وأملا متجددا.

رحلة لندن

وأوضحت في اتصال هاتفي عبر أحد البرامج التلفزيونية، بأن رحلة العلاج في لندن لم تحقق النتائج المرجوة، وبناء عليه عادت الأسرة الى الكويت مباشرة لمتابعة العلاج قرب أهلها، معبرة عن أملها في تحسن الوضع الصحي خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن والدتها تستمر في تلقي الرعاية الطبية بعد عودتها إلى الكويت من رحلة علاج في لندن، وذلك في ظل متابعة دقيقة من الأسرة ومدير الأعمال.

تضرر النطق والنظر

من جانبه، أوضح مدير أعمال حياة الفهد يوسف الغيث، سابقاً بأن الجلطة الدماغية تسببت في أضرار بالغة انعكست على النطق والنظر، مشيراً إلى أن الأطباء قرروا منع الزيارة نظرا لحساسية وضعها الصحي.

وأضاف فترة العلاج في لندن استمرت خمسة أشهر دون تحسن ملموس، ما دفع الأسرة إلى استكمال العلاج في الكويت.