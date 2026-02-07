بدأ اليوم (السبت) فريق عمل مسلسل «قلب شمس» تصوير أول مشاهده في حي المعادي بالقاهرة، بحضور أبطال المسلسل وصنّاعه، إيذاناً بانطلاق عمل درامي جديد يجمع عدداً كبيراً من نجوم الشاشة.

تجربة سامي التمثيلية

ويشارك في بطولة العمل الفنانة يسرا إلى جانب المخرج محمد سامي، الذي يخوض أولى تجاربه التمثيلية، بالتوازي مع توليه كتابة وإخراج المسلسل، في تجربة تجمع بين الأداء أمام الكاميرا والإشراف الكامل على العمل.

نجوم العمل

ويضم المسلسل كوكبة من الفنانين، بينهم؛ درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار، سوسن بدر، بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي، ميشيل مساك، سولي، أيسل رمزي، توانا الجوهري، في عمل يراهن على توليفة تجمع أجيالاً مختلفة من النجوم.

دراما رومانسية

وينتمي «قلب شمس» إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية، ومن المقرر عرضه حصرياً عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة القادمة.

أعمال يسرا القادمة

وفي سياق متصل، تنتظر يسرا عرض فيلمها الجديد «الست لما»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب درة وياسمين رئيس ودنيا سامي ورانيا منصور، وهو من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب.

تأجيل «8 طلقات»

في المقابل، قرر محمد سامي تأجيل عرض مسلسل «8 طلقات»، الذي يشهد ظهوره الأول كممثل في عمل من بطولته، وكان مقرراً عرضه خلال رمضان.