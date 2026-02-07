في مشهد مفاجئ داخل أروقة مطار القاهرة الدولي، أوقفت مباحث المطار، صباح الجمعة، لاعب منتخب مصر السابق عمرو زكي أثناء استعداده للسفر إلى خارج البلاد، وذلك على خلفية أحكام قضائية نهائية صادرة بحقه.

وجاءت عملية الضبط بعد أن كشفت التحريات الأمنية إدراج اسم اللاعب على قوائم الممنوعين من السفر، حيث تبيّن وجود قضايا عائلية منظورة ضده، إلى جانب حكم قضائي نهائي يقضي بحبسه لمدة عام، في قضية إصابة خطأ تعود أحداثها إلى مدينة العلمين.

وبحسب مصادر مطلعة، تحركت الأجهزة الأمنية فور التأكد من الموقف القانوني، وتم التحفظ على اللاعب واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات وبدء تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه وفقًا للقانون.

وأكدت المصادر أن ما حدث يأتي ضمن الإجراءات الأمنية المشددة المتبعة داخل مطار القاهرة الدولي، لضمان تنفيذ الأحكام القضائية ومنع أي مطلوب أمنيًا من مغادرة البلاد، مهما كان اسمه أو شهرته.