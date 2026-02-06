تحت الأضواء من جديد، تستعد النجمة تاج حيدر للعودة إلى الدراما السورية بعد فترة غياب طويلة، من خلال مسلسل «أنا وهي وهيا»، الذي حظي بترقب واسع من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويجمع المسلسل الجديد تاج حيدر إلى جانب النجم باسل خياط ونجوم سوريين آخرين، بينهم نادين خوري، وعلي كريم، وترف التقي، وتيسير إدريس، وطيف إبراهيم، وسوسن ميخائيل، وشهد الزلق، ورائد مشرف، والطفلة روسل الإبراهيم. العمل من تأليف إياد أبو الشامات وإخراج نور أرناؤوط، التي تخوض أول تجربة إخراجية لها بعد سنوات طويلة من العمل خلف الكاميرا، وبإشراف فني من فراس العمري، ومن إنتاج شركة إيبلا الدولية للإنتاج الفني.

ويدور المسلسل في قالب اجتماعي يعكس تعقيدات العلاقات الإنسانية وتقلبات الحياة اليومية، بأسلوب معاصر يجمع بين الدفء العاطفي والدراما الواقعية، ما يجعله من أكثر الأعمال المنتظرة خلال رمضان 2026.

وكان تصوير العمل قد بدأ في لبنان خلال نوفمبر الماضي، وسط تحضيرات مكثفة، ويتوقع أن يشكل عودة قوية لباسل خياط بعد غياب عن الأعمال الطويلة، ويعيد تاج حيدر إلى قلب الدراما السورية وسط موجة ترحيب واسعة من جمهورها.