كشفت الشركة المنتجة لمسلسل «إعلام وراثة»، بطولة الفنانة المصرية سهر الصايغ، الصور الأولى من كواليس العمل، المقرر عرضه ضمن منافسات موسم دراما رمضان 2026.

انتصار وصلاح عبدالله أبرز نجوم العمل.

وأعلن فريق العمل الانتهاء من تصوير جزء كبير من الحلقات، استعدادًا لعرض المسلسل في موعده المحدد، وسط توقعات بحضور قوي في السباق الرمضاني القادم.

سهر الصايغ.

أبطال وصناع المسلسل

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب سهر الصايغ كل من عمرو عبدالجليل، انتصار، صلاح عبدالله، دهب تامر، وهاجر عفيفي. المسلسل قصة كريم سرور، وسيناريو وحوار كريم سرور وهبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.

ويركز المسلسل على ملف اجتماعي شديد الحساسية، كاشفًا تفاصيل الخلافات العائلية المتصاعدة بسبب الميراث، وهي قضية واقعية تلامس وجدان قطاعات واسعة من الجمهور المصري والعربي.

وكان آخر أعمال سهر الصايغ مسلسل «لعدم كفاية الأدلة»، حيث جمع العمل كلاً من: محمد ثروت، صبري فواز، جوري بكر، محمود عبدالمغني، إسلام جمال، أحمد صفوت، تامر نبيل، وليد فواز، رامي الطمباري، محمد الصاوي، منة عرفة، وآخرين.