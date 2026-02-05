كشف مدير أعمال الفنانة الكويتية حياة الفهد يوسف الغيث، تفاصيل حالتها الصحية بعد عودتها إلى الكويت لاستكمال علاجها.

لم تستجب للعلاج

وقال «الغيث»، خلال حديثه عبر قناة العربية: حياة الفهد خضعت للعلاج في مستشفى بلندن لمدة 5 أشهر، لكن لم تستجب للعلاج.

وأضاف: الضرر الذي حدث لها في المخ بسبب الجلطة كبير جداً، وهو ما أثر على النطق والنظر.

العودة للكويت

وتابع: «قرر الأطباء أن تخضع للعلاج في الكويت بجانب أهلها وأحفادها، أملاً في أن تتحسن حالتها الصحية».

واختتم حديثه بأنها ما زالت في العناية المركزة بعد أن وصلت الكويت، مؤكداً أنها ليست في وعيها نهائياً.