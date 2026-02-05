أبقى بنك إنجلترا على معدل الفائدة دون تغيير عند 3.75%، على الرغم من أن معدل التضخم لا يزال أعلى من الهدف، والنمو الاقتصادي يظهر دلالات على التعافي، وكان من المتوقع بصورة كبيرة اتخاذ هذا القرار في الأسواق المالية.



وصوت 5 أعضاء مع قرار التثبيت، في حين صوت 4 لصالح خفض أسعار الفائدة.



وخفض البنك توقعاته لنمو اقتصاد المملكة المتحدة لعامي 2026 و2027، وفق وكالة «فرانس برس».



وتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بعد القرار بنسبة 0.6% من مستويات 1.3610 إلى 1.3550 للدولار.



يذكر أن البنك المركزي خفض معدلات الفائدة بصورة متواصلة على مدار الـ18 شهراً الماضية. وكان آخر خفض لمعدل الفائدة في شهر ديسمبرالماضي بواقع ربع نقطة مئوية، وأشار البنك حين ذاك إلى أنه من المرجح خفض معدل الفائدة بصورة أكبر خلال هذا العام.



وأظهرت دلالات اقتصادية على أن الاقتصاد البريطاني حقق بداية أقوى من المتوقع مطلع العام، ومن المرجح أن يضع ضغطا تصاعديا على التضخم.



ومازال معدل التضخم يبلغ 3.4% أي أعلى من هدف بنك إنجلترا، على الرغم من انخفاضه على مدار العام الماضي.