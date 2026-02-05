كشف الرئيس التنفيذي لنادي الهلال، ستيف كالزادا، حقيقة مفاوضات ناديه مع نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويواجه ريال مدريد أزمة في تجديد عقد نجمه البرازيلي، الذي ينتهي في 30 يونيو 2027، بسبب الخلاف حول التفاصيل المالية، وسط ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى دوري روشن السعودي.

الرئيس التنفيذي لنادي الهلال ستيف كالزادا.

الرئيس التنفيذي لنادي الهلال ستيف كالزادا.

لا مفاوضات هلالية مع فينيسيوس

وقال كالزادا في تصريح لإذاعة «كادينا سير» الإسبانية: «لا توجد مفاوضات بين الهلال وفينيسيوس جونيور، لكن الرئيس التنفيذي للدوري السعودي، عمر مغربل، كلما سُئل يقول إنه إذا كان متاحاً فسيسعى جاهداً لضمه».

أفراح هلالية متواصلة

ويعيش الهلال وجماهيره أسبوعاً سعيداً، بعدما أبرم النادي عدداً من الصفقات القوية، أبرزها ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما قادماً من الاتحاد، والتعاقد مع المهاجم محمد قادر ميتي قادماً من نادي رين الفرنسي، كما أعلن أمس (الأربعاء) تجديد عقد نجم وسط الفريق روبن نيفيز.