أوضح النائب السابق لرئيس غرفة فض المنازعات في اتحاد كرة القدم وليد معاذ، أن الوسط الرياضي يحتاج إلى النزاهة، والخبرة القانونية، والفهم الرياضي، واختيار أعضاء اللجان القضائية، مشدداً على أننا نحتاج لنشر الثقافة القانونية، حتى لا يكون هناك عدم رضى على قرارات اللجان القضائية. جاء ذلك خلال حديثه لبرنامج داخل المرمى، وقال: «هناك قصور في تجربة الجمهور في الدوري السعودي.. واختيار الحكام الأجانب يمكن تحسينه». وأضاف: «توجد جودة منافسة في الدوري السعودي.. ولا يعجبني مستوى التحكيم ولكن ليس سيئاً بشكل فج»،كاشفاً عن أنه أزال صورة ماجد النفيعي، قال:« النفيعي أوقف متابعته لأخبار النادي وعلى ضوء ذلك تم إزالت صورته».

وحول قضية اللاعب محمد كنو، قال: «قضية محمد كنو والهلال والنصر لم تكن صعبة، بل كانت أكثر إثارة، ولم نتأخر فيها، ولم نتعرض لضغوط أو توجيه لأخذ قرار قانوني.. كنا نتلقى استفسارات عن موعد إعلان القرار فقط».



وحول عمل عدد من الأعضاء في أكثر من جهة، قال: «إذا كنت مثلاً رئيس لجنة الانضباط ولدي شركة محاماة وهذه الشركة متعاقدة مع شركة تتبع لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أو السلة، فهل هذا تضارب مصالح؟».