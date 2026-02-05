تتواصل لقاءات الإثارة والندية لدوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة 3 لقاءات، مساء اليوم (الخميس)، في انطلاقة الجولة الـ20، إذ يستضيف الفيحاء نظيره النجمة (6:20 م)، ويلتقي الأهلي ضيفه الحزم (8:30 م)، وفي ذات التوقيت يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على الأخدود.

على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، يدخل فريق الهلال لقاءه أمام الأخدود بعد أن تمكن من الحفاظ على صدارته في الجولة الماضية بتعادله السلبي مع ضيفه الأهلي، وهو التعادل الثالث على التوالي؛ ولذا فإنه يسعى من خلال لقاء الليلة لكسر هذه السلسلة والعودة لطريق الانتصارات، ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 47 نقطة حصدها من 14 انتصاراً و5 تعادلات ولم يتعرض للخسارة، وله من الأهداف 47 وعليه 18 هدفاً، فيما يدخل فريق الأخدود هذا اللقاء على أمل الخروج بنتيجة إيجابية للهروب من مراكز الهبوط، إذ يحتل المركز 17 برصيد 10 نقاط، حصدها من انتصارين و4 تعادلات و13 خسارة وله من الأهداف 15 وعليه 35 هدفاً.

وعلى استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يسعى فريق الأهلي للفوز على ضيفه الحزم والمنافسة على صدارة الترتيب، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 44 نقطة حصدها من 13 انتصاراً و5 تعادلات وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 33 وعليه 12 هدفاً، فيما يطمح الحزم بالخروج بنتيجة إيجابية لتحسين وضعه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز 11 برصيد 21 نقطة حصدها من 5 انتصارات و6 تعادلات و8 خسائر، وله من الأهداف 20 وعليه 35 هدفاً.

وعلى استاد المجمعة الرياضية، يطمح فريق الفيحاء وضيفه النجمة لحصد النقاط الثلاث، إذ يأمل أصحاب الأرض والجمهور لمواصلة سلسلة الانتصارات والقفز لمراكز الوسط، فيما يطمح الضيف فريق النجمة لتحقيق انتصاره الأول في الدوري، ويحتل الفيحاء المركز 12 برصيد 20 نقطة حصدها من 5 انتصارات ومثلها تعادلات و9 خسائر، فيما يحتل النجمة المركز 18 والأخير برصيد 5 نقاط حصدها من 5 تعادلات و14 هزيمة، ولم يتذوق طعم الانتصار إلى الآن.