وجّه رئيس نادي فنربخشة، سعد الدين ساران، رسالة شكر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لدوره في إتمام صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي، قادماً من صفوف الاتحاد السعودي.

وكان نادي فنربخشة قد أعلن أمس الأول (الثلاثاء) فشل إتمام صفقة انتقال كانتي، بسبب خطأ من جانب الاتحاد في إدخال بيانات اللاعب عبر نظام «TMS»، قبل أن يعلن بعدها بساعات نجاح الصفقة، إلى جانب رحيل مهاجم الفريق يوسف النصيري إلى الاتحاد.

وقال رئيس فنربخشة في بيان نشره موقع ناديه: «بالنيابة عني وعن النادي، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، على دعمه الكبير الذي أسهم في إتمام صفقة كانتي بنجاح، التي ستسهم في تطوير النادي وكرة القدم التركية».

إشادة بالجماهير

وأضاف: «من الجدير بالذكر أن إيمان جماهير فنربخشة الصادق، ودعمهم القوي، وثقتهم الكبيرة بنا، كانت مصدر إلهامنا وقوتنا طوال هذه العملية».

وختم بيانه قائلاً: «حان الوقت الآن لإظهار هذه القوة على أرض الملعب ودعم فريقنا بكل قوة، معاً سنؤمن، معاً سنقاتل، ومعاً سنحقق النجاح».