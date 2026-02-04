ما حقيقة بيع شيرين عبدالوهاب قناتها الرسمية على «يوتيوب»؟

نفى المحامي والممثل القانوني للمطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، المستشار ياسر قنطوش، صحة ما تم تداوله حول بيع القناة الرسمية للفنانة على «يوتيوب»، مؤكداً أن الأخبار غير صحيحة.

تحقيقات النيابة مستمرة

وأوضح البيان أن النيابة العامة بالقاهرة تواصل التحقيق في القضية رقم 455 لسنة 2025 جنح اقتصادي البساتين، وأن الفنانة غير متورطة في أي محاولات للتصرف بالقناة.

استيلاء غير قانوني

وأكد المكتب أن الشخص المسؤول عن إدارة الصفحات الرسمية متهم بالاستيلاء على القناة وتحقيق أرباح دون إذن قانوني، في حين سبق أن صدر حكم قضائي ببراءة شيرين من جميع الاتهامات السابقة.

تحذير للجمهور

وشدد المستشار على عدم التعامل مع أي من الصفحات الرسمية للفنانة على «يوتيوب» أو «تيك توك» أو منصة «X»، مؤكداً أن ملكيتها الحصرية تعود لشيرين عبدالوهاب فقط، مشيراً إلى أن الفنانة لم تقم في أي وقت ببيع أو التنازل عن أي من حساباتها الرسمية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأفاد البيان أن المكتب سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي جهة أو شخص يتعامل مع هذه الصفحات التي تعود ملكيتها حصرياً لشيرين عبدالوهاب، دون تفويض رسمي، محذراً من أن أي تصرف غير قانوني سيعرض مرتكبه للمسؤولية القانونية الكاملة.