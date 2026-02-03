كشف تقرير صحفي بندا مفاجئا في عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر، يتيح له حق الرحيل بنهاية الموسم الحالي في يونيو 2026 مقابل مبلغ مالي.

شرط جزائي واهتمام أوروبي أمريكي

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ريكورد» البرتغالية، يتضمن عقد رونالدو مع النصر شرطاً جزائياً يمنحه حق إنهاء العقد مقابل 50 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن الدوري الأمريكي يُعد من أبرز الوجهات المحتملة لرونالدو، إلى جانب إمكانية العودة إلى أحد الدوريات الأوروبية، إذا قرر قائد النصر تفعيل الشرط الجزائي والرحيل.

عقد ممتد وقيمة سوقية

ويمتد عقد كريستيانو رونالدو مع نادي النصر حتى عام 2027، فيما تُقدَّر قيمته السوقية الحالية بنحو 12 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».

أرقام تهديفية استثنائية

وخاض رونالدو 22 مباراة بقميص النصر خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 18 هدفاً، ليرفع رصيده التهديفي في مسيرته الكروية إلى 961 هدفاً.

وبات النجم البرتغالي على بُعد 39 هدفاً فقط من الوصول إلى حاجز 1000 هدف، وهو إنجاز غير مسبوق لم يحققه أي لاعب في تاريخ كرة القدم حتى الآن.