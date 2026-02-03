عادل خميس أميناً عاماً لجائزة جمعية الأدب المهنية

أعلنت جمعية الأدب المهنية أعضاء أمانة جائزة جمعية الأدب. وضمت القائمة الناقد الدكتور عادل خميس بوصفه أميناً عاماً للجائزة، بالإضافة إلى الدكتورة فوزية أبو خالد، والروائي عبده خال، والدكتورة سعاد المانع، والشاعر أحمد الملا.

وكانت الجمعية أعلنت جائزتها سابقاً، وذكرت أنها تهدف إلى «دعم الإبداع الأدبي السعودي، والاحتفاء بالمتميزين في مختلف الحقول الأدبية، في سياق تعزيز حضور الأدب في المشهد الثقافي الوطني، وفتح آفاق أوسع أمام الكتّاب والشعراء والباحثين لتقديم منجزاتهم في بيئة احترافية تُقدّر الجهد الإبداعي وتثمّن أثره الثقافي».

الدكتور عادل خميس تمنّى التوفيق لأدباء وأديبات الوطن في فروع الجائزة السبعة (جائزة الإنجاز التي تقدم لشخصية العام الأدبية، وجائزة الشعر، وجائزة السرد، وجائزة الدراسات الأدبية والنقدية، وجائزة سفراء الأدب، وجائزة المنشأة الأدبية، بالإضافة إلى جائزة العطاء الأدبي وهي جائزة تكريمية لداعمي القطاع الأدبي في المملكة). ولفت إلى أنّ استقبال الأعمال المرشحة سيكون عبر المنصة الرسمية، التي تضم شروط المشاركة وأحكامها وكافة التفاصيل المتعلقة بالتقدم وسير عملية الفرز والتحكيم.