غيب الموت، مساء (الخميس) الإعلامية والإذاعية المصرية منال هيكل، رئيسة شبكة إذاعة صوت العرب السابقة بالإذاعة المصرية، بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء امتدت لعقود في خدمة الإعلام العربي والمصري.

وأعلنت الكاتبة والناقدة الدكتورة عزة هيكل، ابنة عم الراحلة، خبر الوفاة عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، حيث كتبت:"البقاء لله توفيت اليوم ابنة عمي الغالية الإعلامية القديرة السيدة منال محمد هيكل رئيسة شبكة إذاعة صوت العرب، رحمة الله عليها، وربنا يصبّرنا على فراقها".

لم يُعلن حتى الآن عن أسباب الوفاة بشكل رسمي، ومن المتوقع إقامة مراسم الجنازة والعزاء خلال الساعات أو الأيام المقبلة، مع نعي واسع من الهيئة الوطنية للإعلام وعدد من الزملاء والقيادات الإذاعية.

مسيرة مهنية بارزة

تخرجت منال هيكل من كلية الإعلام بجامعة القاهرة قسم الإذاعة والتليفزيون عام 1985. بدأت مسيرتها العملية بالتدريب في الإذاعة والتلفزيون خلال سنوات الدراسة، ثم عملت لمدة عام ونصف في مجال الإخراج التليفزيوني، قبل أن تنتقل إلى الإذاعة المصرية وتكون بدايتها الحقيقية في شبكة صوت العرب.

وتولت منصب مدير عام البرامج القومية بشبكة صوت العرب، وتدرجت فى المناصب حتى تولت رئاسة شبكة الإذاعات الإقليمية، ثم أصبحت رئيسة لشبكة صوت العرب منذ عام 2022، وكانت من أبرز القيادات الإذاعية التي ساهمت في تطوير الخطاب الإعلامي العربي.

وقدمت وأشرفت على العديد من البرامج البارزة، من أبرزها: مساحة للحوار، البانوراما الإخبارية، الموسوعة السياسية، بيت العرب، مجلة الوطن العربي، المنتدى الاقتصادي، كما ارتبط اسمها ببرامج ثقافية ووطنية مثل "بنات أفكاري" الذي كان يغطي الأحداث الثقافية والفنية في مصر والعالم العربي.

نعي الوطنية للإعلام

بدورها، نعت الهيئة الوطنية للإعلام الراحلة ببالغ الحزن، مشيدة بمسيرتها الحافلة بالعطاء والإعلام المهني المتميز، وقالت الوطنية للإعلام: لقد فقدنا قيمة إعلامية متميزة قدمت من خلال رئاستها للإذاعات الإقليمية وصوت العرب أفكار ورؤى أسهمت فى تطوير العمل وتقديم محتوى برامجى إذاعى تنويرى توعوي، رحم الله الإذاعية القديرة، وخالص العزاء والمواساة لأسرتها ولجميع الزملاء بالهيئة الوطنية للإعلام، داعين الله عز وجل لها بالمغفرة والرحمة، وأن يسكنها فسيح جناته

نعي رئيس إذاعة القرآن الكريم

كما نعاها رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم الإذاعي إسماعيل دويدار، وعدد من الإعلاميين والمؤسسات.

وكتب دويدار عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى:إنا لله وإنا إليه راجعون، وكأنها جاءت تلقى علينا نظرة أخيرة منذ أيام قليلة، وكان حديثها حديث مودّع، رحمكِ الله الأخت الغالية الخلوقة الراقية منال هيكل رئيسة إذاعة صوت العرب، اختاركِ الله فى أيام الرحمات والمغفرة والعتق من النيران، أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة على روحها الطاهرة».