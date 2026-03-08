يبرز اسم سفر الشهراني ضمن جيلٍ من الإعلاميين، الذين ارتبطت تجربتهم بتطور التلفزيون السعودي وتوسّع حضوره الإخباري والبرامجي. لم تكن مسيرته مجرد ظهور أمام الكاميرا، بل امتداد لخبرة طويلة في العمل الإعلامي، تراكمت عبر أكثر من 35 عاماً بين التقديم والإدارة والتدريب.

بدأ الشهراني حضوره الإعلامي من بوابة نشرات الأخبار، فعمل مذيعاً للأخبار في التلفزيون السعودي، مقدّماً المادة الإخبارية بأسلوب يقوم على وضوح اللغة وضبط الإيقاع المهني. هذا الحضور لم يقتصر على قراءة الأخبار، بل امتد إلى تقديم برامج حوارية وسياسية تناولت قضايا مختلفة، في مرحلة كان البرنامج التلفزيوني يمثل مساحة رئيسية للنقاش العام.

مع مرور الوقت، اتسعت تجربته داخل المؤسسة الإعلامية، فشارك في إعداد وتقديم عدد من البرامج، إضافة إلى الإسهام في تدريب المذيعين الجدد وصقل مهاراتهم، مستفيداً من خبرته الطويلة في الأداء التلفزيوني وإدارة الحوار.

لم تتوقف تجربته عند العمل أمام الشاشة، إذ انتقل إلى مواقع قيادية داخل التلفزيون السعودي، فتولى منصب مدير عام إدارة التنفيذ، وهو موقع يتطلب الإشراف على الجوانب التنفيذية المتعلقة بالإنتاج والبث والتنسيق بين الإدارات المختلفة.

لاحقاً، تدرج في السلم الوظيفي حتى رُقّي إلى المرتبة الثالثة عشرة تحت مسمى مدير عام قناة، في تجربة جمعت بين المعرفة التحريرية والإدارة المؤسسية، وأسهمت في تطوير العمل التلفزيوني داخل القناة.

تختصر مسيرة سفر الشهراني نموذج الإعلامي الذي جمع بين العمل المهني المباشر والإدارة الإعلامية، وبين تقديم الخبر وصناعة بيئته المهنية داخل المؤسسة.